Mulher morre após ser atropelada por um caminhão na zona sul de Teresina

Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão, resultou na morte de uma mulher, identificada como Janaina Alves Da Silva, de 35 anos. O grave acidente aconteceu por volta das 16h deste sábado (24), em frente a um posto de combustível, na BR-316, no bairro tabuleta, zona sul de Teresina.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao tentar fazer uma curva o caminhão colidiu com a motocicleta, na qual estava um casal, que devido ao impacto acabaram caindo na pista. O homem não teve nenhum ferimento. No entanto, Janaina veio a óbito no local, após ser esmagada pelo pneu traseiro do caminhão. O motorista fugiu do local sem prestar socorros às vítimas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel) e a Polícia Militar foram acionados. A PRF também está no local. Por causa do acidente, a BR-316 ficou parcialmente interditada.



Nayara FelizardoGeici Mello