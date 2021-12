Mulher morre após carro colidir em mureta na Ponte da Primavera, em Teresina

Uma mulher morreu na manhã desta segunda-feira (06) após o veículo que ela estava colidir na mureta da Ponte da Primavera, zona Norte de Teresina. O acidente aconteceu por volta das 5h40.



(Fotos: Reprodução/redes sociais)

De acordo com a Polícia Militar, o carro era conduzido por um homem e seguia sentido Norte-Leste, quando teria atravessado a pista contrária e batido na mureta da ponte. O motorista ficou ferido, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Já a passageira, que não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Somente a perícia pode apontar o que teria provocado o acidente, mas há indícios de que o veículo estava em alta velocidade. O Instituto de Medicina Legal (IML) esteve no local para remover a vítima fatal.



A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) esteve no local para dar apoio e fluidez no trânsito. Equipes da CIPTran também estiveram presentes e realizaram a perícia.

“O dono do veículo esteve no local do acidente aguardando o reboque. Esse foi um acidente de grande impacto. Pela situação, em que o veículo está na contramão, parece que não houve um segundo ou terceiro envolvido, mas ainda vamos coletar mais informações sobre o que aconteceu”, destacou o agente Patrício Neto, da Strans.



Com informações de Tony Silva, da O DIA TV