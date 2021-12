Mulher é vítima de ‘saidinha de banco’ na Barão e suspeitos são presos no Promorar

Dois homens suspeitos de envolvimento em um roubo em frente à agência do Banco do Brasil, na Avenida Barão de Gurguéia, na manhã desta segunda-feira (20), foram presos no bairroPromorar, na Zona Sul de Teresina. Um outro comparsa que teria participado da ação criminosa segue foragido.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 10h40. Três homens em um veículo sandeiro abordaram uma mulher em frente à agência bancária e levaram uma quantia em dinheiro ainda não divulgada. No momento da ação – uma pessoa ainda não identificada – teria atirado na direção dos criminosos. Após o início das buscas, eles foram presos próximo à Vila do Afegão. A ocorrência está em andamento.

Com os suspeitos, a PM encontrou uma arma de fogo. O dinheiro roubado ainda não foi localizado. “Os dois estavam em um veículo sandeiro. Nele, estava um arma de fogo. A ocorrência está em andamento para prender o terceiro suspeito do crime e localizar a quantia”, informou o capitão Evanílson.

A polícia também está tentando identificar a vítima do crime.

