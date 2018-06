Mulher é detida tentando roubar clientes dentro do Banco do Brasil

Uma mulher, ainda não identificada, foi pega em flagrante roubando dentro do Banco do Brasil, próximo à praça Rio Branco, no centro de Teresina. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (29).



Segundo a assessoria do banco, o segurança do estabelecimento desconfiou da ação estranha de três mulheres e se aproximou discretamente quando as viu roubando uma senhora de idade. Imediatamente o homem a imobilizou.

As outras duas mulheres conseguiram fugir do local. Ao que se investigou, as suspeitas não estavam armadas. O banco não soube informar quantas pessoas foram lesadas. A mulher capturada está no local aguardando a chegada da polícia.

Maria Clara EstrêlaGeici Mello