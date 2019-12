Mulher é baleada durante tentativa de assalto em Teresina

Uma mulher identificada como Aldenira Maria Alves, de 52 anos, foi baleada na noite do domingo (01), durante uma tentativa de assalto, no bairro Itaperu, na zona Norte de Teresina. Segundo a polícia militar, o suspeito foi preso minutos depois do crime.



Central de Flagrantes. Foto: Elias Fontenele.

De acordo com Ivanilde, capitã do 9º Batalhão de Polícia Militar, a vítima foi atingida na região das pernas e costas. O suspeito do crime identificado como José da Conceição foi preso minutos depois por um oficial da PM que passava pelo local.

“Um agente que passava pelo local e estava numa outra ocorrência ouviu os disparos, foi até o local e prendeu o suspeito”, disse.

Ainda segundo Ivanilde, como ele foi encontrado um revólver calibre 38. Depois da prisão, a vítima reconheceu o suspeito.

Aldenira Maria Alves recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), foi levada ao Hospital do Buenos Aires e em seguida liberada.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia