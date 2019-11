Mulher cai em poço de 15 metros e é resgatada pelos Bombeiros em Teresina

Uma mulher ainda não identificada foi resgatada após cair em um poço de cerca de 15 metros que estava dentro do clube da Associação dos Servidores do DER-PI (ASDERPI), no bairro Jardim Europa, nas primeiras horas da tarde desta sexta-feira (01). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a jovem foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa)do bairro Renascença.



A assessoria do Corpo de Bombeiros informou que o acidente aconteceu por volta das 12h, quando uma jovem de aproximadamente 26 anos caiu dentro de um poço na ASDERPI, localizado na zona Sudeste da Capital.

Uma guarnição foi acionada e conseguiu resgatar a vítima com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e durou cerca de 1h30. Ainda não há informações do estado de saúde da vítima. Há suspeita de que ela estava alcoilizada na hora do acidente.

O Portal O Dia tentou contato com a Fundação Municipal de Saúde (FMS), mas até o momento não teve retorno. O espaço está aberto para o posicionamento.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia