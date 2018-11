Mulêra Sun: festival cultural acontece no próximo sábado (17)

Acontece neste sábado no espaço cultural Francisco das Chagas Júnior(embaixo da ponte JK) às 16h o festival de intercâmbio cultural Mulêra Sun. Contará com apresentações das bandas piauienses: Bia e os Becks, Fronteiras Blues, Alma Roots, Batuque Elétrico, V-Road e Tupi Machini. As bandas Rocca(CE), Molho Negro(PR) e Soulvenir(MA) completam a programação. Que também conta com os DJS: Doh(PI) e Alladin(MA). O ingresso será 1kg de alimento não perecível que será doado para asilos e orfanatos de Teresina.

O festival Mulêra Sun é uma parceria das produtoras Cumbuca Cultura e 202 Produções. Têm como objetivo inserir o estado do Piauí no circuito nacional dos festivais independentes. Demanda antiga que agora ganha corpo unindo à iniciativa privada e o poder público a cadeia produtiva da música autoral piauiense.

O festival foi contemplado no edital do SIEC/2018 e tem o aporte financeiro do Grupo Carvalho, do governo do estado do Piauí e da Prefeitura municipal de Teresina.

Programação:

1. Doh / 16:30 a 17:10

2. Bia e os becks / 17:25 a 18:05

3. Fronteiras Blues / 18:20 a 19:00

4. Alma Roots / 19:15 a 19:55

5. Soulvenir / 20:15 a 20:55

6. Batuque Eletrico / 21:10 a 21:50

7. Rocca / 22:05 a 22:45

8. V-Road / 23:00 a 23:40

9. Tupi Machine / 23:55 a 00:35

10. Molho Negro / 00:50 a 01:30

11. DJ Alladin / 01:45 a X

