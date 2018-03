Mudanças no fluxo da Ponte Metálica deixam motoristas confusos

O fluxo de veículos na Ponte Metálica mudou desde a última terça-feira (20), quando o tráfego no sentido Teresina-Timon foi interrompido no período entre as 6h e as 9h. No entanto, ontem (21), a alteração não seguiu o cronograma previsto, deixando os motoristas confusos.

A liberação do trânsito nos dois sentidos, prevista somente para as 9h, ocorreu pelo menos 40 minutos antes, quando a equipe do Jornal ODIA esteve no local. A professora aposentada Angélica Costa, que faz o trajeto todos os dias entre as cidades, questiona o funcionamento da mudança. “Eu olhei no relógio e, pela hora, não deveria estar liberado o tráfego. Tá uma confusão, essa mudança não foi planejada corretamente”, disse.



A liberação do trânsito nos dois sentidos ocorreu, ontem, pelo menos 40 minutos antes. Foto: Moura Alves/ODIA

Jeremias Sampaio Silva, diretor do Departamento Municipal de Trânsito da cidade de Timon (DMTRANS), explicou que a mudança no planejamento de funcionamento do fluxo de veículos na Ponte Metálica se deve à uma avaliação do comportamento do trânsito na região no horário estipulado pela DMTRANS.

“Percebemos que o volume de procura pela Ponte Metálica diminui consideravelmente a partir das 8h, em contrapartida, ainda estava intenso o volume de carros indo de Teresina para Timon, então resolvemos modular novamente o semáforo da Ponte, voltando ao estado de normalidade”, informou o diretor.

As alterações se devem a um levantamento da DMTRANS que apontou um fluxo mais intenso de carros no sentido Timon-Teresina no horário das 6h às 9h. De acordo com Jeremias Sampaio, os transtornos provocados pelas modificações estão dentro do esperado. “Hoje [ontem] já tivemos uma resposta positiva. Os pontos de lentidão são inevitáveis, até porque os transeuntes estão se readequando a essas mudanças, então esperamos que, no decorrer da semana, isso melhore ainda mais”, declarou.

Avaliações

A teresinense Angélica Costa, que faz o percurso diariamente, criticou as mudanças. Para ela, a medida provocou muito congestionamento nas vias de acesso e na própria Ponte José Sarney (Ponte da Amizade), atrapalhando o fluxo normal de veículos. “Eles pensaram apenas na Avenida Piauí, mas eles esqueceram que a Avenida Maranhão tem o tráfego muito grande de Teresina. Ontem (20) foi um absurdo, demorei quase uma hora para conseguir atravessar a ponte”, reclamou.

Já o representante comercial João Evangelista de Sousa, que faz travessia entre as cidades todos os dias, avaliou positivamente as mudanças no tráfego na Ponte Metálica, mas fez algumas ressalvas. “O correto seria termos mais mobilidade. Ficamos esperando aqui, é arriscado até um assalto. De noite, eu evito passar aqui. Melhorou um pouco, mas o bom seria o trânsito livre em um único sentido, seria mais sensato e mais rápido”, pondera.

Virgiane PassosBreno Cavalcante