MPE investiga casos de fraude em licitações nas Secretarias do Estado

O Ministério Público do Estado do Piauí (MPE-PI) deflagrou na manhã desta quarta-feira (12) a Operação Itaorna. A ação busca fiscalizar e coibir a prática de fraudes em licitações nos órgãos públicos do Estado.



Ao todo, oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas sedes da Secretária do Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Instituto de Desenvolvimento do Piauí (IDEPI). Além das Coordenadorias de Desenvolvimento Social e Lazer e de Combate à Pobreza Rural.

Estão sendo vistoriados computadores notebooks, pen drives, HDs externos, celulares e documentos relacionados com todo e qualquer procedimento licitatório.

A operação está sendo cumprida por meio da 44ª Promotoria de Justiça de Teresina e do Tribunal de Contas do Estado (TCU), e conta com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Piauí (GAECO) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).









Viviane MenegazzoGeici Mello