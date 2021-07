MP oferece denúncia contra investigados na Operação Águas de Março

O Ministério Público do Estado do Piauí, através do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) ofereceu denúncia contra investigados na operação Águas de Março, deflagrada em 2019.

Após a conclusão do Gaeco, o MP ofereceu nessa sexta-feira (09) denúncia contra organização criminosa que atuava na Secretaria Estadual das Cidades (SECID), pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato e fraude a licitação.

A investigação apurou que o contrato firmado com SECID e a empresa Novo Milênio tinha o mesmo objeto que outra contratação entre a empresa e o município de São Miguel da Baixa Grande para a pavimentação de ruas municipais, havendo sobreposição, pois as ruas já haviam sido asfaltadas em obra pública anterior pelo próprio município e a referida empresa, demonstrando uma execução fictícia do serviço e, consequentemente, desvio de dinheiro público.

Apurou-se que houve montagem da licitação para direcionamento da empresa vencedora, bem como sobrepreço do objeto contratado, a sobreposição de obras, corrupção de servidores públicos para que atestassem serviços não realizados e o uso de pessoas interpostas para pagamentos de propina.

Essa é a terceira denúncia oferecida dentro da investigação que iniciou para apurar desvio de recursos públicos no município de São Miguel da Baixa Grande.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!