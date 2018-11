MP cobra plano emergencial do Conselho Regional de Medicina

O promotor Eny Marcos, durante audiência pública nesta quarta-feira (21), afirmou que o Ministério Público não tem conhecimento de justificativa para interdição da Maternidade Dona Evangelina Rosa, determinada pelo Conselho Regional de Medicina do Piauí (CRM) , e que o órgão não apresentou o plano emergencial de atendimento da instituição e pede que seja feito.





Promotor Eny Marcos. Foto: Poliana Oliveira/ODIA

O promotor sugeriu ainda que seja realizado, o quanto antes, uma reunião para elaboração do plano emergencial, pois através deste será possível organizar o atendimento, aliviar a demanda da rede municipal de saúde e até prevenir para que não haja falta de atendimento.

O promotor pediu para ser atualizado sobre a situação das maternidades do município, que já apresentam superlotação nos setores de admissão. “É preocupante toda esta situação. Nossa intenção é diminuir o máximo possível o impacto negativo na vida das gestantes que precisam dos serviços urgentes das instituições de saúde públicas”, alega Eny Marcos.

Em contrapartida ao pedido do MP, o corregedor do CRM-PI, o médico Dagoberto da Silveira, afirma que a interdição não é novidade, pois está sendo debatida desde junho deste ano. “Temos visitado a maternidade frequentemente e o que vemos é que as coisas em vez de melhorar, estão piorando. Da vontade de chorar quanto entramos lá”, conta.



Dagoberto da Silveira, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina. Foto: Poliana Oliveira/ODIA

Caso da Maternidade

Devido a problemas estruturais e o aumento o aumento de número de mortes neonatal, o Conselho Regional de Medicina do Piauí (CRM) resolveu fazer a interdição ética de parte da Maternidade Dona Evangelina Rosa, nesta terça-feira (20). A decisão prevê que a MDER atenda apenas casos de alta complexidade pelos próximos 60 dias.

Buscando uma solução para a situação da maternidade autoridades se reuniram na manha desta quarta-feira (21) . Estiveram na reunião o promotor Eny Marcos, que presidiu a audiência, o secretário estadual de Saúde Florentino Neto, o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Charles da Silveira e a vereadora Teresa Britto.

Viviane MenegazzoAnanda Oliveira e Geici Mello