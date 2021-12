MP ajuíza ação contra Lucas Pereira por acúmulo ilegal de cargos públicos

O Ministério Público do Piauí (MP-PI), por meio da 42ª Promotoria de Justiça, ajuizou uma ação civil pública para investigar acúmulo ilegal de cargos públicos praticado pelo atual Coordenador de Comunicação da Prefeitura de Teresina, Lucas Pereira da Silva , de 26 anos.



Foto: Arquivo/ODIA

Na ação, o promotor Francisco de Jesus Lima explicou que a investigação iniciou após ficar comprovado que Lucas Pereira acumulou, ilegalmente, cargos públicos na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) e no município de Teresina no mesmo período. A denúncia partiu de uma rede social no Instagram.

Ainda segundo o Ministério Público, a veracidade da acumulação ilegal de cargos resultou em uma remuneração total aproximada de R$ 81.463,16 – montante que deverá ser devolvido aos cofres públicos. Lucas tem cinco dias para se manifestar sobre o caso.

A 42ª Promotoria de Justiça faz parte do Núcleo das Promotorias de Justiça que atuam na defesa do patrimônio público e da probidade administrativa.

Outro lado

O Portal O Dia tentou, mas não conseguiu retorno de Lucas Pereira sobre o assunto. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no