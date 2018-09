Mototaxistas tem até esta sexta-feira (31) para renovação do alvará

Termina nesta sexta-feira (31), o prazo para a renovação dos alvarás dos mototáxis em Teresina. De acordo com a prefeitura, até a manhã desta quinta-feira (30), dos 2.315 mototaxistas cadastrados, apenas 1.560 compareceram à sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) para realizar o procedimento. Os profissionais devem se dirigir até o local com a documentação exigida, a fim de atualizarem seus dados.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Segundo a Gerente de Licenciamento e Concessão da Strans, Cintia Machado, os mototaxistas que não comparecerem, passarão a trabalhar na ilegalidade. “Não existe previsão para prorrogação do prazo, por isso, alertamos mais uma vez que as pessoas compareçam o quanto antes, pois os que não renovarem estarão trabalhando na ilegalidade, correndo o risco de ter sua moto apreendida”, acrescentou.

A gerente reforça que os documentos exigidos são requerimento da renovação, permissão do ano anterior, documento do veículo, CNH do condutor, comprovante de endereço, alvará da Prefeitura Municipal de Teresina e extrato de multas.

Da redação