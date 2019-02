Motoristas reclamam de buracos nas ruas do Centro de Teresina

Cratera aberta na Rua Governador Raimundo Artur de Vasconcelos (Foto: Elias Fontinele/ODIA)



Quando se fala em pavimentação asfáltica, transitar pelas ruas do Centro da cidade pode gerar alguns transtornos, seja para pedestres, motociclistas, ciclistas ou motoristas. Em alguns pontos, é necessário que os condutores estejam a todo momento desviando dos buracos. No período chuvoso, a situação se agrava: por estarem cobertos de água, os motoristas não percebem as fendas na estrutura e acabam caindo e danificando seus veículos.

É o que atesta a fisioterapeuta Elane Miranda. Ela conta que passa pelas ruas da região central diariamente, porque trabalha em um dos hospitais do Polo de Saúde. Ela reclama que, além da falta de estacionamento próprio no hospital, o que a leva a estacionar na rua, “a pavimentação é péssima”.

Na Rua Paissandu, diversos buracos atrapalham o trânsito dos veículos. Perto dali, na Rua Governador Raimundo Artur de Vasconcelos, próximo ao 25 BC, outro buraco também tem gerado transtornos, já que ele forma uma imensa poça d’água que cobre boa parte da rua, mas não é de tão fácil visualização.

Por conta do imenso trânsito de veículos todos os dias, somada à ação de fatores como as próprias chuvas, esses locais vão se deteriorando e necessitam de constantes reparos.

“Têm buracos em todas as ruas ao redor do hospital. (...) Toda vez que chove muito, a água fica em um nível muito alto, a gente não visualiza os buracos e termina batendo a suspensão do carro. Estamos em uma zona de hospitais, apesar de não ter resíduos biológicos do hospital, mas há outros tipos de resíduos nas proximidades. Termina que é uma coisa muito contaminada, ou seja, quando começar o período de muita chuva, além de prejudicar o carro, podemos nos prejudicar também, já que a gente termina pisando nas poças”, avalia Elane.

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS GARANTEM REPAROS

Em contato com O DIA, a Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro/Norte informou, através da Gerência de Obras, que enviará uma equipe à Rua Governador Raimundo Artur de Vasconcelos na segunda-feira (4) para averiguar o problema e incluir na programação de reparos da região.

A reportagem também contatou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh), segundo a qual o problema na Rua Paissandu é oriundo de reparos realizados pela empresa Águas de Teresina. Por sua vez, a concessionária informou que no local foi executado reparo em uma rede de distribuição de água. A Águas de Teresina chegou a realizar a primeira etapa para recomposição do pavimento e, devido à chuva, atrasou o recapeamento asfáltico. Ainda na sexta-feira (1º), a empresa atuou na reposição da base para então finalizar o serviço com a capa asfáltica.

A recomposição do pavimento nos locais onde há obras e manutenções são executadas após a finalização desses serviços, obedecendo os prazos e as condições do solo com a garantia de ser refeito, caso seja identificado algum defeito posterior.

Ananda Oliveira