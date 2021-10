Motoristas fazem manifestação e paralisam transporte público nesta terça (05)

Os motoristas e cobradores do transporte público de Teresina paralisaram suas atividades na manhã desta terça-feira. Os trabalhadores estão reunidos na Praça da Bandeira, no Centro da Capital, e devem permanecer ao longo da manhã.

A categoria pede o cumprimento dos direitos trabalhistas, como o reajuste salarial dos trabalhadores e a assinatura da convenção coletiva de 2022, que prevê benefícios como auxílio-alimentação e plano de saúde.

Confira a nota na íntegra do Setut:

O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT) reitera que o sistema de transporte em todo o país vem enfrentando grandes dificuldades desde o início da pandemia de Covid-19 e em Teresina as empresas do setor não têm conseguido manter suas obrigações trabalhistas, devido às dificuldades financeiras e queda de arrecadação das empresas no sistema.

O Setut informa ainda que o sistema não tem se sustentado com o arrecadado, e que a falta de aporte financeiro pela Prefeitura de Teresina, conforme firmado legalmente em contrato, tem provocado fortes impactos no setor e desequilíbrio para funcionamento do transporte público. Mantém-se em diálogos com o Ente Municipal, buscando soluções, e esclarecendo que com o fim da medida provisória que subsidiava as folhas de pagamento, mais difícil ainda se encontra a situação atual.

Aguarde mais informações.

