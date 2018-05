Motoristas de ônibus paralisam atividades das 9h às 11h em Teresina

Os motoristas de ônibus de Teresina vão fazer uma paralisação de suas atividades na manhã desta quarta-feira (25). Das 9h às 11h, a frota de ônibus que circula na Capital ficará reduzida, mantendo, no entanto, o mínimo de 30% dos veículos em funcionamento. A categoria reivindica o pagamento das férias que, segundo o Sindicato, está atrasado, bem como mais segurança no trabalho.



O protesto também acontece contra a redução da frota de ônibus que tem sido observada em Teresina nos últimos dias devido à crise no abastecimento de combustíveis. Para o Sintetro, a decisão do Setut de diminuir o número de veículos nas ruas impactou negativamente na rotina dos usuários, sobretudo os que utilizam o transporte público para ir e vir do trabalho. Eles cobram a imediata regularização na quantidade de ônibus circulando.



Foto: Moura Alves/O Dia

Além do pagamento das férias, da segurança e da regularização da frota nas ruas, os motoristas pedem ainda que sejam construídos os corredores exclusivos de ônibus das linhas alimentadoras no sistema Inthegra e que os terminais de integração sejam melhores estruturados para receber os usuários do transporte.

“Nós hoje não sabemos quando receberemos nossos direitos e ainda somos vítima diariamente da quantidade monstruosa de assaltos a ônibus, que vem afetando tanto trabalhadores quanto usuários. Exigimos também o mínimo de conforto para que possamos desempenhar nossas funções a contento e garantir a melhoria na qualidade do serviço prestado”, é o que afirma o presidente do Sintetro, Fernando Feijão.

A categoria se reúne durante a manhã em frente à Agespisa, na Avenida Frei Serafim, para protestar. Representantes dos motoristas e cobradores se reunirão ainda com a diretoria do Setut (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Teresina) para discutir os pontos da manifestação.



Foto: Arquivo O Dia

Procurado, o Setut, por meio de um dos membros de sua diretoria, Herbert Miúra, informou que foi pego de surpresa com a paralisação dos trabalhadores e rebateu o Sindicato sobre os atrasos do pagamento das férias. “Estamos sem receber os repasses da Prefeitura em dia e acabamos ficando sem recursos, mas as férias não estão atrasadas agora, precisamos ver direitinho o que está acontecendo. O fato é que recebemos os recursos da PMT em parcelas e o débito dela conosco é de uns R$ 17 milhões, então as empresa estão em dificuldades financeiras”, afirmou Herbert Miúra.

Procurada, a Prefeitura de Teresina disse que não há atrasos nos repasses ao Setut porque o pagamento sempre foi feito de forma gradativa. Segundo a assessoria da PMT, os débitos referentes aos anos 2015 e 2016 foram auditados, negociados e estão sendo pagos regularmente em parcelas. Em relação a 2017, o débito ainda está em discussão e passando por uma auditoria.

Sobre as reivindicações dos motoristas para a construção dos corredores exclusivos para as linhas alimentadoras, a PMT declarou que o plano diretor do sistema Inthegra não prevê corredor exclusivo destas linhas de ônibus, porque elas fazem o percurso dos bairros aos terminais e não é possível construir faixas exclusivas por toda a cidade.

A Prefeitura afirmou ainda que não foi oficialmente informada em relação à manifestação dos motoristas de ônibus, mas que continua aberta para ouvir as reivindicações da categoria, no que pese à administração municipal.

Maria Clara Estrêla