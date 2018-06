Motoristas de ônibus fazem paralisação por atraso de salário em THE

O teresinense já amanheceu o dia enfrentando transtornos para sair de casa e chegar ao trabalho. Isto porque os motoristas de ônibus da Capital paralisaram suas atividades em razão do atraso no pagamento de salário, que estava previsto para acontecer até ontem (20). Reunida em assembleia na noite desta quarta, a categoria decidiu que vai manter os braços cruzados até que a Prefeitura repasse ao Setut (Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina) o valor que será destinado ao pagamento dos motoristas e cobradores.



A ordem do Sintetro (Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte de Teresina) é que nenhum veículo saia das garagens pelo menos até as 10 horas da manhã de hoje, quando encerra o prazo pedido pela Prefeitura e pelo Setut para que o dinheiro caísse nas contas dos trabalhadores. Caso o pagamento não seja efetuado, a categoria pretende estender a paralisação, até que a situação seja resolvida. Atualmente, 1.600 motoristas e cobradores trabalham no transporte coletivo da Capital.



Teresina amanheceu o dia sem ônibus nas ruas nesta quinta-feira (Foto: Marcela Pachêco/Arquivo O Dia)

“Hoje a PMT ficou de repassar R$ 1 milhão aos empresários para que eles pudessem nos pagar e na assembleia nós decidimos ficar parados e aguardar que isso se concretize, porque se até o Setut disse que não confia na palavra da Prefeitura, porque nós vamos confiar?”, declara Fernando Feijão, presidente do Sintetro.

Ele fala se referindo ao impasse que se instalou entre a Prefeitura de Teresina e o Setut desde 2015, após os atrasos nos repasses de valores cobrados pelas passagens de ônibus por parte do poder público aos empresários. Na noite de ontem, após a assembleia dos trabalhadores, o Setut havia encaminhado uma nota informando que a Prefeitura tinha assumido o compromisso de pagar o valor acertado com as empresas do setor.

"Após reunião realizada na tarde desta quarta-feira, dia 20, no Tribunal Regional do Trabalho, a Prefeitura Municipal de Teresina se comprometeu a fazer o repasse para as empresas prestadoras do serviço de transporte público, para que as mesmas realizem o pagamento do adiantamento do dia 20 dos motoristas e cobradores. Dessa forma, acredita-se que não haverá paralisação dos rodoviários", diz a nota do Setut.

Na manhã de hoje, a Prefeitura anunciou que vai começar a cadastrar transportes alternativos para circular e tentar minimizar os impactos da paralisação até que a situação se resolva.

Maria Clara Estrêla