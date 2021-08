Motorista perde o controle e carro invade depósito de bebidas na Kennedy

Um homem que não foi identificado colidiu o carro modelo Hillux no muro de um depósito de bebidas na Avenida Kennedy, zona leste de Teresina. O acidente ocorreu por volta das 5:30 desta quinta-feira (12).

De acordo com testemunhas, o condutor vinha no sentido do Zoobotânico quando perdeu o freio e entrou na contramão da via, colidindo contra o muro do depósito. “O condutor afirmou que faltou o freio e que resolveu desligar o carro, mas a direção travou”, conta uma testemunha que estava presente no local.

(Foto: Divulgação/Redes Sociais)

O depósito de bebidas divide muro com um petshop, que acabou tendo a fiação elétrica danificada devido ao impacto da colisão. Entretanto, apesar de ter um vigia dentro do depósito quando o acidente ocorreu, ninguém ficou ferido.

Segundo a testemunha, o homem permaneceu no local do acidente até as 8h e o mesmo se responsabilizou pelo ocorrido. “Ele ficou até o momento em que o carro foi retirado pelo reboque, se responsabilizando financeiramente pelos danos. Quando chegamos, metade das coisas já tinham sido resolvidas por ele”, conta.

O homem não ficou ferido e os danos foram apenas materiais. A Polícia Militar foi acionada ao local para fazer o acompanhamento da situação.

Foto: Jorge Machado/ODIA



Foto: Assis Fernandes/ODIA







