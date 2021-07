Motorista foge após matar idoso na zona Leste de Teresina

Um idoso, identificado como Milton Ibiapina dos Santos, morreu após ser atropelado na avenida Josué Moura Santos, no bairro Pedra Mole, zona Leste de Teresina, neste domingo (04). A vítima, de 62 anos, era pedreiro. O condutor do veículo fugiu, deixando o carro no local do acidente.

De acordo com informações da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran), o idoso estaria atravessando a rua quando foi surpreendido pelo carro em alta velocidade, que perdeu o controle, capotou e atropelou a vítima.



O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo da vítima. A Delegacia de Acidentes deve investigar o caso e identificar o condutor do veículo.

