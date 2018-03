Motorista desmaia ao volante e bate veículo em carreta na zona Sul de THE

Um acidente ocorrido por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira (29) deixou uma pessoa ferida na zona Sul de Teresina. Um carro modelo Corsa Classic de cor branco colidiu com uma carreta após o motorista desmaiar ao volante e perder o controle do veículo. O fato aconteceu na Avenida Hennry Wall de Carvalho, em frente a uma fábrica de cerveja.



O condutor do carro, que não teve o nome informado pela Polícia Militar, não chegou a sofrer nenhum ferimento, mas sua esposa, que ocupava o banco do passageiro, bateu a cabeça e acabou sofrendo um corte profundo, tendo que ser socorrida por uma ambulância do Samu e encaminhada para o HUT.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Populares que presenciaram o acidente deram detalhes de como tudo aconteceu. De acordo com as testemunhas, o Corsa seguia no sentido Angelim-Parque Piauí, quando de repente saiu da pista que ocupava e bateu na carreta que estava parada próximo à calçada. O impacto da colisão com o caminhão foi tanto que o carro voltou para trás e subiu no canteiro central da avenida.



Foto: Geici Mello/O Dia

Segundo a polícia, o motorista do Corsa só não se feriu porque, desacordado, caiu sobre o volante do carro, que acabou lhe protegendo do impacto. Já o condutor do caminhão, que não quis se identificar, conta apenas que tinha acabado de descarregar o veículo e estava fechando a lona da carroceria quando foi surpreendido pelo impacto do Corsa na parte de trás.



Foto: Reprodução/Whatsapp



A Polícia Militar, por meio da Ciptran (Companhia Independente de Trânsito), esteve no local para isolar a área e iniciar a perícia. No entanto, quando os policiais chegaram, as vítimas já haviam sido encaminhadas ao HUT, por isso não conseguiram ainda coletar seus nomes. O trânsito chegou a ficar lento na Avenida Henry Wall de Carvalho, mas já foi liberado.

Maria Clara Estrêla, com informações de Geici Mello