O mecânico Alfredo Luís Barbosa Gomes da Silva, 39 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (19) atropelado por um ônibus da empresa Transcol, que faz linha do Terminal do Parque Piauí para o Shopping. O acidente aconteceu por volta das 15h, na avenida Miguel Rosa, nas proximidades da Capelinha da Palha, na zona Sul de Teresina.

Motorista de ônibus atropela e mata homem na avenida Miguel Rosa. (Foto: Nathalia Amaral)

A vítima tentava atravessar em um local onde não há faixa de pedestres, a faixa mais próxima fica a cerca de 150 metros do local. O mecânico foi atingido pelo veículo no corredor sul, exclusivo para ônibus. Segundo o cabo Vinícius Aureliano do Ciptran, que passava pelo local e parou para atender a ocorrência, não há ainda como afirmar as causas do acidente ou como precisar se o veículo estava acima da velocidade permitida.

O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima morreu na hora. A família do mêcanico Alfredo Barbosa esteve no local do acidente, mas não quis falar com a imprensa. O motorista e o cobrador do ônibus, que ainda não foram identificados, fugiram do local antes da chegada da Polícia.

Por volta das 16h, a avenida Miguel Rosa ainda estava congestionada, mas agentes da Strans chegaram para orientar o trânsito. O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) duas horas após o acidente. A perícia criminal da Polícia Civil também esteve no local colhendo informações para determinar as causas do acidente.

Em janeiro, outro motorista da empresa Transcol se envolveu em um acidente de trânsito que resultou na morte da recepcionista Cristiane da Paz Costa, de 34 anos. A vítima esteve em coma induzido e respirando com a ajuda de aparelhos, chegou a fazer cirurgias, teve várias fraturas nos ossos e costelas e havia perdido um dos braços. Ela morreu cinco dias após o acidente.



Nayara Felizardo, com informações de Nathalia Amaral (do local)