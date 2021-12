Motociclista morre após colidir com vaca no bairro Pedra Mole

Um grave acidente ocorrido na noite desta quarta-feira (01) deixou uma pessoa morta na zona Leste de Teresina. O funcionário de uma rede de farmácias da capital, identificado como Alexandro Barbosa, trafegava em sua motocicleta pela Rua Josué de Moura Santos, no bairro Pedra Mole, quando colidiu com uma vaca que atravessava a via.



Leia também: Covid-19: carro da Saúde tomba ao vir buscar vacina em Teresina

O impacto da colisão deixou a vítima gravemente ferida. Alexandro ainda chegou a ser socorrido por uma ambulância do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Policiais militares do 13º BPM que faziam diligências pela região foram até o lugar do acidente para isolar a área para a perícia.



Foto: Reprodução

De acordo com eles, a pouca visibilidade da rua pode ter contribuído significativamente para o acidente. É que, sem iluminação pública, o local fica bastante escuro durante a noite, o que pode ter impossibilitado Alexandro de enxergar e desviar da vaca na via.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML e o caso seguirá sob investigação pela Delegacia de Trânsito.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Tony Silva, da O Dia TV