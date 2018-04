Moto é arrastada por 20 m em acidente na Av. Marechal Castelo Branco

Um acidente ocorrido no final da noite de ontem (09), na Avenida Marechal Castelo Branco, deixou duas pessoas feridas, uma delas em estado grave. Uma motocicleta que estava parada em um sinal foi atingida na traseira por um carro e acabou sendo arrastada por cerca de 20 metros. O piloto, identificado pela polícia apenas como André, foi arremessado para frente e sofreu um traumatismo craniano. Já sua namorada, que estava na garupa, foi parar no capô do carro e sofreu várias escoriações.



De acordo com tenente Jucenildo, da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran), o motorista que causou o acidente não apresentava sinais de embriaguez e permaneceu no local durante todo o socorro às vítimas. Um longo congestionamento se formou na via, que só foi totalmente liberada já no início na madrugada desta terça-feira (10).

“Na verdade, houve, a princípio, um erro de cálculo entre o tempo de acionamento do freio e parada total do veículo, que acabou batendo na moto. Mas as causas exatas do acidente, só a perícia que vai poder dizer”, atesta o tenente. As vítimas foram encaminhadas para o HUT por uma ambulância do SAMU e o motorista do veículo encaminhado para uma delegacia para prestar os esclarecimentos necessários.

Maria Clara Estrêla