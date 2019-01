Morre Juarez Tapety, aos 87 anos, em Teresina

Atualizada às 15:35

Governo decreta luto oficial de três dias



A Governadora em exercício, Regina Sousa, decretou luto oficial de três dias em todo o Estado. O governo manifestou profundo pesar pelo falecimento de Juarez Tapety e desejou força a família, amigos e admiradores.

"O Governo do Estado manifesta profundo pesar pela morte de Juarez Piauhyense de Freitas Tapety, que ocorreu na tarde deste sábado (26). A governadora em exercício, Regina Sousa, decreta luto oficial de três dias. Nesse momento difícil, desejamos força para que familiares, amigos e admiradores superem e encontrem o conforto necessário", disse por meio de nota.

Matéria Original

Faleceu na tarde deste sábado (26), aos 87 anos, Juarez Piauhyense Tapety. Natural de Oeiras, Juarez Tapety exerceu os cargos de deputado estadual, prefeito de Oeiras e secretário de Segurança Pública do Estado. Devido a complicações de uma insuficiência renal, ele não resistiu e faleceu por volta das 13h, em um hospital particular da capital.

Segundo o filho Mauro Tapety, ex-deputado estadual, o pai já estava internado há cerca de 40 dias. “Não é fácil. A gente nunca espera que isso vá acontecer. A família toda está sentindo. Perdermos nosso guia, pai, amigo, companheiro. É complicado, mas também é preciso seguir em frente”, disse emocionado.



Juarez Tapety. Foto: Reprodução

De acordo com informações da família, o corpo de Juarez Tapety será velado a partir das 17h, na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), localizada na zona Norte de Teresina. Às 22h, o velório seguirá para a cidade de Oeiras, onde será realizado o enterro.

Despedida

O presidente da Alepi e companheiro de partido, deputado Themístocles Filho (MDB), afirma que Juarez Tapety fez história por onde passou. “Ele era um cidadão alegre, determinado, amigo. Com uma boa família, por onde passou ele fez história. Infelizmente, agora só nos resta lamentar e pedir que Deus ilumine a família”, disse.

De acordo com Themístocles Filho, com a notícia do falecimento, foi decretado luto de três dias na Assembleia Legislativa do Piauí, local onde será realizado o velório de Juarez, ex-deputado estadual pelo MDB.

Por meio das redes sociais, amigos e parentes prestam homenagens a Juarez Tapety. A ex-candidata a vice-governadora do Piauí e neta do ex-parlamentar lamentou a perda do avô. "Sem palavras ... perdemos nosso porto seguro", postou ela em sua conta no Instagram.

Foto: Reprodução

O senador Elmano Férrer, por meio das suas redes sociais, publicou uma nota de pesar. "Com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento do ex-deputado estadual Juarez Tapety, que tem importante história na política do Piauí, onde também foi vereador e prefeito da cidade de Oeiras, além de secretário estadual de segurança. Nosso abraço fraterno à família e aos amigos neste momento de dor", disse no post.



Foto:Reprodução

Adriana MagalhãesGeici Mello