Morre em Teresina o médico cirurgião-pediátrico José Antônio Noronha

Faleceu na madrugada desta sexta-feira (24) em Teresina o médico José Antônio Sena Noronha. A informação foi confirmada pela Academia de Medicina do Piauí, do qual José Antônio Noronha era membro. Ele atuava como cirurgião-pediátrico e urologista. A Academia de Medicina do Piauí não divulgou o que causou a morte do médico.



Em agosto deste ano, José Antônio Noronha ficou gravemente ferido após sofrer um acidente doméstico. O cirurgião-pediátrico caiu no banheiro de casa e acabou batendo a cabeça. O acidente ocorreu na cidade de Luís Correia, litoral piauiense. José Antônio Noronha foi socorrido às pressas e precisou ser trazido urgentemente de volta a Teresina, onde foi internado no Hospital São Marcos.



José Antônio Noronha era cirurgião-pediátrico - Foto: Academia de Medicina do Piauí

Em estado considerado crítico, José Antônio Noronha teve que permanecer em coma induzido.

Por meio de nota, o médico José Itamar Abreu Costa, presidente da Academia de Medicina do Piauí, lamentou o falecimento de José Antônio Noronha e prestou solidariedade aos amigos e familiares do cirurgia-pediátrico. “Nossos sinceros sentimentos de dor e despedida”, disse.

Não foram informados local nem horário do velório e sepultamento de José Antônio Noronha.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no