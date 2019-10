Moradores temem queda de muro do cemitério São José, na zona norte

O muro do cemitério São José é motivo de preocupação para moradores da zona norte de Teresina. Imagens feitas por populares circulam na internet denunciando a situação de degradação que se encontra a estrutura.

As fotos mostram partes do reboco e colunas desgastadas e, em alguns locais, a destruição da parte superior do muro. O desgaste é tanto que entulhos se formaram na calçada com os pedaços da construção.

Os desgastes são observados nas laterais que ficam para a avenida Alameda Parnaíba e rua de Treze de Maio. Populares temem que a queda da estrutura possa causar danos a pedestres ou veículos.

(Fotos: Reprodução / Luana Santana)

Procurada pelo Portal O DIA, a SDU Centro Norte afirmou que realiza manutenção periódica dos cemitérios da região e que foi iniciada uma reforma no cemitério São José para receber os visitantes no Dia de Finados, em 2 de novembro. Em imagens enviada pela assessoria da SDU, trabalhadores realizam reparos no muro.

A SDU Centro Norte, por meio de sua Gerência de Obras e Serviços, informa que possui um contrato anual para a manutenção de todos os cemitérios da região e que já foi iniciada a reforma do Cemitério São José para o Dia dos Finados, que acontece no dia 2 de novembro. O Cemitério está recebendo serviços de limpeza e reparos nos muros e meios-fios.

(Foto: Divulgação SDU)

