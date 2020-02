Moradores temem cobertura de canal aberto no Mocambinho

O mês de fevereiro tem registrado um grande volume de chuva, e isso tem preocupado a população de Teresina, especialmente de áreas consideradas de risco ou críticas. No bairro Mocambinho, zona Norte da Capital, o canal que corta a Avenida Prefeito Freitas Neto é um transtorno para os moradores há anos.



O local já foi palco de inúmeros acidentes, especialmente de veículos que caíram dentro do córrego. A reivindicação antiga dos moradores, de cobrir o canal, finalmente será atendida, mas a obra tem dividido opiniões. Enquanto alguns são favoráveis ao fechamento do canal, outros temem que os transtornos aumentem.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Antigamente quando chovia muito, o canal conseguia comportar toda a água que escorria, mas hoje em dia já transborda. Deve ter alguma coisa entupida e que está fazendo a água acumular. Tampar o canal seria arriscado, porque a pressão da água é muito grande e pode estourar o concreto, além disso, não será possível saber quando a galera estará suja e precisando de limpeza. Isso pode entupir ainda mais e impedir que a água escoe”, comenta o mototaxista Francildo Alves (38), que mora no bairro há mais de três décadas.

Mas essa não é a mesma opinião de Ivanildo Araújo (43), que também trabalha como mototaxista no bairro. Segundo ele, cobrir o canal seria uma forma de evitar acidentes, tanto em dias chuvosos, quando fica impossível visualizar o córrego, como de pessoas que acabam perdendo o controle de carros, motos e até bicicletas.

“Eles deveriam cobrir o canal com grades, porque assim daria para ver e levantar a grade quando precisar fazer limpeza do córrego e diminuiriam as chances das pessoas caírem dentro. Poderiam colocar uma mureta de contenção nas laterais, para evitar que as pessoas caiam”, enfatiza Ivanildo Araújo.

Box: Obras do canal do Mocambinho devem ser iniciadas em breve

Para atender à reclamação dos moradores do bairro Mocambinho, que cobram a cobertura do canal, a engenheira da Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU/Centro-Norte), Adélia de Melo, explica que a ordem de serviço para a realização da obra já está assinada e em breve será iniciada. Ela enfatiza que o canal tem 600 metros de extensão e que o canteiro de obras já está sendo instalado próximo à Ponte Leonel Brizola (Ponte do Mocambinho).

“Realmente, há muita reclamação de veículos que caem dentro do canal, por ser aberto. Por isso, ele será todo fechado em laje de concreto armado. Teremos trechos para carros passarem, fazendo a passagem de uma via para outra, além de área de vivência com pergolados de madeira com estrutura metálica, com bancos, jardineiras e toda uma urbanização e jardinagem ao longo da extensão do canal”, comenta.

A engenheira pontua ainda que a obra trará grandes mudanças para a região, não somente pela segurança, mas em urbanização, possibilitando que os moradores utilizem o local para praticar caminhada ou lazer. A obra já iniciou, mas pelo fato do canal ser todo em concreto, devido ao período chuvoso a construção está seguindo lentamente.

(Ilustração: Ascom)

Com relação ao receio dos moradores, sobre a capacidade do canal suportar o volume de água, a engenheira da SDU/Centro-Norte enfatiza que a área do canal será ampliada, para que comporte as águas vindas de regiões próximas. Ela destaca também que foram feitos diversos estudos da vazão existente no local.

“Mas observamos também que muito desse acúmulo de água é por conta da sujeira. Precisamos saber como estão as galerias que desaguam no canal. Já providenciamos para que seja feita a limpeza de todas as galerias, de modo que quando ocorra uma chuva forte, como vem sendo registrado, seja possível atender à vazão”, conclui.

O projeto já está em licitação e tem recursos totais em aproximadamente R$ 3 milhões, oriundos de convênio com a Caixa Econômica. Após a conclusão da fase licitatória, com duração de até 90 dias, a obra será iniciada. No final da obra, a Associação dos Moradores do bairro e a Praça também serão entregues à comunidade reformadas.

Isabela Lopes