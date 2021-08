Moradores reclamam de rua inacabada há 10 anos na Vila Cidade Leste

Moradores da Rua Ponte Nova, na Vila Cidade Leste, zona Leste de Teresina, reclamam das péssimas condições da via. Além da obra inacabada, eles reivindicam saneamento básico, limpeza e cobram pavimentação.

Dona Maria Lúcia, de 62 anos, conta que as melhorias já foram solicitadas à prefeitura e nada foi feito. Segundo ela, apenas parte do calçamento foi executado. “A rua foi feita pela metade. Eles fizeram o calçamento em parte dela e o restante ficou só o barro. Só o carro do lixo passa aqui e, às vezes, nem vem”, disse.

Maria Lúcia relata ainda que vive no local há nove anos e que, quando chove, a situação piora. A casa dela está à venda, mas a idosa tem encontrado dificuldade para achar compradores.

“Como só parte da rua tem calçamento, quando chove fica só o lameiro. A água acumula e forma um verdadeiro lamaçal. Eu estou cansada deste lugar e tenho vontade de vender minha casa para encontrar meus filhos que moram em Rondônia, mas nesta situação está difícil até para vender”, desabafa.

A moradora Sara Carvalho, de 23 anos, disse que por causa da situação precária da rua muitos motoristas de aplicativo têm cancelado as corridas. Ainda de acordo com ela, a falta de saneamento básico pode acarretar doenças.

"Faz sete anos que estou morando aqui e, desde esse tempo, essa rua está desse jeito. Algumas ruas do bairro foram calçadas, por que essa não foi? Como não tem esgoto, a água acumula e pode trazer até doenças para a gente. Tem motorista de aplicativo que não quer entrar por causa dessa situação”, disse.

A moradora Corina Silva, de 68 anos, afirmou à reportagem que idosos e cadeirantes têm dificuldades para transitar na via. Com a chegada do B-R-O-Bró, ela teme que a poeira excessiva possa prejudicar a sua saúde.

“Na minha visão, esse trabalho vai ter que ser refeito. Já são anos nessa situação e, colocar apenas a parte que falta, não vai resolver. O serviço aqui tem que ser completo. Vai começar o período mais quente do ano e a poeira vai estar por cima, como nos anos anteriores”, relata.

Os problemas da rua também têm afetado o comércio. José Jean, de 43 anos, que usa sua residência para vender frutas, conta que os clientes deixaram de comprar no estabelecimento. “Tive que subir minha calçada para não entrar água. A obra não foi concluída, impedindo o trânsito de carros e pessoas. E a obra segue inacabada por cerca de 10 anos”, relata.

O que diz a prefeitura

Procurada pela reportagem, o gerente de Obras da SAAD Leste, Paulo Nunes, disse que a empresa responsável recebeu uma ordem de serviço para concluir a obra. Segundo ele, a execução completa da rua será entregue até o final do ano. “São vários serviços. A Rua Ponte Nova está dentro desta licitação que a empresa responsável ganhou”, disse.

