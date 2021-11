Moradores e comerciantes do Monte Castelo reclamam de buracos causados por vazamento

Os buracos e a lama estão presentes em diversas ruas do bairro Monte Castelo, zona Sul de Teresina. Os transtornos prejudicam não somente os moradores e pedestres que transitam pelo local, mas comerciantes e motoristas também sofrem com o problema. Os estragos são causados devido ao rompimento de canos de águas que cortam as vias.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

Na Rua Dota de Oliveira, por exemplo, os reparos foram feitos há dois dias pela empresa responsável, porém, os canos já registram sinais de ruptura e vazamento. O mesmo se estende por outras vias do bairro. É o que conta o comerciante Carlos Eduardo (43)

“Esse problema acontece há mais de meses. Os moradores já fizeram inúmeras reclamações, o problema chegou a ser resolvido, mas voltou, devido aos carros. Ali em cima também tem o mesmo vazamento. O Monte Castelo está todo desse jeito, na rua Heráclito Sousa, na Arimatéia Tito, na Zito Batista. Eles tiram hoje e amanhã está do mesmo jeito”, disse o comerciante.

Foto: Assis Fernandes/ODIA



Segundo o morador, para solucionar completamente a problemática, o recomendado seria a troca completa do encanamento e não apenas um reparo pontual, como tem ocorrido. “Era para eles trocarem o encanamento todo, mas trocam apenas o local danificado, então rompe em outro local, dificultando a passagem dos veículos, incomodando passageiros. Além disso, eles colocam os canos muito superficialmente e quando é colocado o asfalto formam-se lombadas”, acrescenta o comerciante Carlos Eduardo.

Foto: Assis Fernandes/ODIA



O comerciante Bartolomeu Magalhães (52) também reclamou da situação caótica que se encontra as vias do bairro Monte Castelo. Ele enfatiza que os vazamentos são persistentes e que a lama chega a invadir os estabelecimentos comerciais. “Isso tem atrapalhado a passagem dos veículos, além de jogar água nos pedestres, inclusive entrando água dentro do comércio. E quando chove fica pior. As pessoas denunciam direto, eles consertam, mas no mesmo dia quebra novamente porque o cano é bem raso, então quando o carro passa rompe novamente. Se não afundarem o cano, não resolve nunca”, enfatizou o morador.

Outro lado

Em nota, a empresa Águas de Teresina informou que "tem feito a troca de ramais que apresentam reincidência de vazamento ou materiais de baixa qualidade". Ainda de acordo com a concessionária, as operações, iniciadas em 2017, já reduziram mais de 50% das ocorrências de vazamentos na cidade.

"O projeto visa eliminar vazamentos em ligações de água, por meio de substituição de ramais, modernizando o sistema com o emprego de matérias de alta qualidade. Desde que a empresa iniciou as operações, em 2017, já reduziu mais de 50% a ocorrência de vazamentos da cidade".

A concessionária reafirmou ainda o compromisso de atender às demandas dos clientes no menor prazo possível e disponibiliza os canais oficiais para as solicitações de serviços. Segundo a empresa, a população pode ligar para o 0800 223 2000 ou 115. Além disso, há também o WhatsApp 86 98124-3199 ou mesmo comparecer a uma das lojas de atendimento presencial localizadas no Shopping Rio Poty, Automall, Parque Piauí ou Dirceu.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!