Moradores do Alto do Vale protestam por posse de terreno na zona Leste

Um grupo de aproximadamente 50 moradores da ocupação Alto do Vale, localizada próximo ao bairro Vale do Gavião, na zona leste de Teresina, se reuniu nesta manhã (9 para reivindicar a posse do terreno ocupado. Os moradores seguiram em passeata da Frei Serafim para a entrada do Palácio de Karnak, onde tentam uma reunião com o governador Wellington Dias (PT).





Foto: Assis Fernandes/ODIA

Segundo um dos organizadores do movimento, Douglas Moraes, há cerca de três anos um grupo de populares ocupou o terreno, que parte é privada e parte é da prefeitura, e construiu suas casas no local. "Agora, a proprietária do terreno quer ele de volta, porque ele está valorizado, mas o pessoal não quer sair. Lá tem creche, tem escola, tem posto de saúde por perto, tem toda uma estrutura que permite a nossa permanência", explica Douglas.

Ele também comentou que os moradores já tiveram outras reuniões na Prefeitura de Teresina, mas que a única solução encontrada foi realoca-los para outra ocupação localizada próximo à região do bairro Santa Maria, na zona norte da cidade. Os moradores recusaram a proposta.

Foto: Assis Fernandes/ODIA



A doméstica Milena Silva mora há mais de um ano no Alto do Vale e diz que não quer se mudar da ocupação porque já tem uma casa no local e não tem condições de começar tudo do zero. "Se eu for para a zona norte eu não vou ter nada e nem condições de construir tudo de novo", conta.

Douglas Moraes cobra da prefeitura condições mínimas de moradia na zona norte. “Lá não tem nada e a maioria das pessoas estão desempregadas, então o morador não pode abandonar a sua casa e ir para um lugar que só tem a terra. Queremos que o governador intervenha nisso", esclarece o organizador do movimento.

Foto: Assis Fernandes/ODIA



A superintendência de relações sociais do governo do estado informou que um representante foi enviado para conversar com os moradores e que uma reunião será marcada.

Nayara FelizardoLucas Albano