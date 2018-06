Moradores denunciam água imprópria para consumo

A ampliação da Estação de Tratamento da Zona Norte, que passa a ser chamada de ETA Norte foi realizada no mês de maio. A estação, localizada na Grande Santa Ma­ria da Codipi já existia ainda no período que o serviço de abastecimento era de respon­sabilidade da Agespisa, mas com a subconcessão dos ser­viços, o local passou por re­forma e ampliação.

Bairros como Parque Brasil e Jacinta Andrade, historica­mente, sempre foram locais com muitas reclamações dos moradores, inclusive com registro de manifestações pedindo providências. Com a reforma da estação, ODIA traz relatos dos serviços após os primeiros quinze dias de funcionamento, , de 17 de maio ao início de junho.

Camila Martins é morado­ra do bairro Jacinta Andrade e afirma que a água no bairro é imprópria para consumo. Apesar de estar normalizado o abastecimento, ela reclama da qualidade da água. Mesmo com orçamento apertado, ela ainda precisa comprar água para beber porque não confia na qualidade da água forneci­da.



A ampliação da Estação de Tratamento da Zona Norte foi realizada no mês de maio (Foto: Elias Fontinele/O Dia)

“Aqui no Jacinta, por en­quanto, está normalizado. Po­rém acontece casos de, mesmo sem aviso nenhum da empresa Águas de Teresina, ficarmos sem água por várias semanas. Já chegamos a ficar sem água por meses. Acontece também de fecharem o abastecimento pela manhã e a água só vir à noite ou na madrugada e en­tão temos que adivinhar e sair enchendo tudo. Mas por en­quanto está tudo normal, faz pouco tempo que normalizou. Semana passada estava vindo bem escura, mas agora norma­lizou. Porém, é uma água que só se usa mesmo para banhar. Não se confia para beber”, re­lata.

José Valdir Saraiva tam­bém é morador do bairro Ja­cinta Andrade e também diz que não tem tido problemas com o abastecimento, mas com a qualidade da água fornecida.

“Com relação à falta de água, não incomoda tanto, eles são cuidadosos nesse ponto de vista. A direção, o empregado ou quem quer que seja não tem critério é com relação à qualidade da água, a purifica­ção da água. Por exemplo, a gente compra um filtro e ele não filtra a água. O meu está lá em casa sem filtrar, porque a água está saindo amarela de barro”, afirma.

Ananda Oliveira - Jornal O Dia