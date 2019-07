Moradores da Piçarra e Cristo Rei protestam contra mudanças em avenida

Um grupo de moradores e de proprietários de estabelecimentos comerciais dos bairros Cristo Rei e Piçarra realizaram, no final da tarde desta terça-feira (30), uma manifestação contra mudanças no trânsito na região, especificamente na Avenida São Raimundo, que passou a ter mão única, no sentido Centro - Cristo Rei.

Antes a via tinha mão dupla em toda a sua extensão, mas agora o tráfego nos dois sentidos permanece apenas no trecho situado por trás do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar (QCG).

O funcionário público Hermes Leitão argumenta que a mudança de sentido na Avenida Odilon Araújo, implantada há cerca de uma semana, seria suficiente para melhorar o tráfego na região. A via, que antes tinha o sentido Centro - zona Sul, passou a ter o sentido oposto, zona Sul - Centro.



Ele também denuncia que a Avenida Abdias Neves, apresentada pela Strans como uma rota alternativa para quem mora no bairro Cristo Rei, está cheia de buracos e desníveis acentuados provocados por canaletas de esgoto e por imperfeições no asfalto.

"A Prefeitura fez uma intervenção bem pensada na Avenida Odilon Araújo, beneficiando diretamente os habitantes dos bairros da zona Sudeste, que vêm daquela ponte nova [Ponte Anselmo Dias] em direção ao Centro, assim como os moradores dos bairros Monte Castelo e Três Andares. Esse pessoal não precisaria mais pegar a Avenida São Raimundo, e não teria mais aquele congestionamento que se formava em frente ao Mercado da Piçarra. Mas com essa mudança na São Raimundo, nós do bairro Cristo Rei e da Piçarra estamos sofrendo. Para ir para o Centro agora a gente precisa acessar a Avenida Abdias Neves, que não tem condições de tráfego, pois está cheia de buracos e canaletas. A própria Avenida Odilon Araújo, com essa demanda extra, já está congestionando. E com o início das aulas a tendência é piorar", pondera Hermes Leitão, que falou em nome de moradores de um condomínio do bairro Cristo Rei.

O funcionário público Hermes Leitão, morador do bairro Cristo Rei, denuncia que a Avenida Abdias Neves, apresentada pela Strans como uma alternativa para quem mora no bairro, está cheia de buracos e desníveis acentuados provocados por canaletas de esgoto e por imperfeições no asfalto (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Os moradores argumentam que para a Avenida Abdias Neves se tornar uma opção viável para o tráfego no sentido Cristo Rei - Centro ela precisaria passar por um recapeamento asfáltico em toda a sua extensão e se tornar uma via de sentido único.

A reportagem do portal O DIA passou pela Avenida Abdias Neves e constatou que, de fato, ela possui vários trechos com canaletas de esgoto que produzem desníveis acentuados. Além disso, o asfalto apresenta ondulações e fissuras em praticamente toda a via. Tudo isso faz com quem os veículos precisem trafegar em velocidade bastante reduzida, aumentando consideravelmente o tempo do percurso entre o bairro e o Centro da cidade.

O empresário José Couto, proprietário do Posto Cristo Rei, também fez duras críticas à mudança implantada pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito na Avenida São Raimundo. Ele relata que a movimentação de clientes em seu estabelecimento caiu praticamente pela metade, prejuízo que estaria se repetindo em vários outros estabelecimentos comerciais situados na Avenida São Raimundo e imediações.

José Couto, proprietário de posto de combustíveis, estima prejuízo de quase 50%, após mudança implantada pela Strans (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

"Essa mudança está inviabilizando os trabalhadores do Mercado da Piçarra e de toda essa região. Todos estão revoltados. Nós entendemos que essa via [São Raimundo] deveria permanecer nos dois sentidos, como era antes. Quem mora no Conjunto João Emílio Falcão e nos condomínios próximos não tem mais como ir ao Centro com facilidade. É preciso dar uma volta enorme. E, consequentemente, ficou muito mais complicado também chegar até nossos estabelecimentos. Todos os comerciantes estão reclamando dos prejuízos que estão tendo", afirma José Couto.

Com as mudanças, a Avenida São Raimundo passou a ter uma ciclovia à direita e um estacionamento para veículos à esquerda. Além disso, a conversão à esquerda no cruzamento com a Avenida Barão de Castelo Branco passou a ser permitido.



Outro lado

A Prefeitura de Teresina afirma que as mudanças foram necessárias para acabar com os congestionamentos que ocorriam próximo à rotatória situada na intersecção das avenidas Higino Cunha e São Raimundo, bem como para facilitar o acesso dos moradores da zona Sudeste ao Centro da cidade.

"Os condutores que vinham da Avenida São Raimundo passavam de cinco a dez minutos parados, tentando acessar a Avenida Higino Cunha. Nós vimos que as pessoas que se deslocam do Dirceu até o Centro, passando pela Ponte Anselmo Dias, tinham o acesso prejudicado, porque a Avenida Odilon Araújo não era no sentido que daria acesso ao centro comercial da Piçarra e à Avenida Miguel Rosa. Fizemos, na semana passada, essa primeira intervenção [mudança no sentido da Odilon Araújo], de modo a fomentar o uso dessa avenida em direção ao Centro da cidade", explica José Falcão.

Os moradores pretendem organizar protestos diários, até que a prefeitura reverta a mudança, tornando a Avenida São Raimundo novamente uma via de mão dupla.



Avenida Abdias Neves, apresentada como rota alternativa para os moradores do bairro Cristo Rei, apresenta vários trechos com buracos e desníveis acentuados provocados por canaletas de esgoto e por imperfeições no asfalto (Fotos: Elias Fontinele / O DIA)

Cícero Portela