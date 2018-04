Moradores contabilizam estragos causados por enxurrada: “foi perda total”

As mais de 60 famílias do bairro Recanto das Palmeiras, que tiveram suas casas devastadas pela enchente da última sexta-feira (30/03), ainda tentam limpar a sujeira e calcular os estragos causados pelo rompimento de um trecho da BR-343. Os imóveis ficaram completamente destruídos após serem invadidos pela correnteza, que arrastou carros e derrubou muros.



Lama e entulho das casas e comércios tomam as ruas que foram atingidas por enchente (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Após a tragédia, os moradores tentam limpar suas casas e reaproveitar móveis e outros objetos que não foram perdidos. O comerciante Marcos Rodrigues (43), que mora no local há três anos, está desde sábado com familiares e amigos retirando lama e entulhos de sua casa. Sobre os prejuízos, ele disse que ainda não mensurou, mas calcula ter sido elevado.

“Eu estava em Barras quando os vizinhos ligaram dizendo que a água tinha invadido minha casa e o cenário era de total destruição. Não dá para calcular quanto eu perdi, porque foram dois carros, mais 15 motos, móveis, aparelhos eletrônicos, documentos. Foi perda total”, disse, contando que as águas atingiram mais de um metro e deixou para trás meio metro de lama.



"A água invadiu tudo", conta Maria do Socorro, que mora há 22 anos no local (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



A moradora Maria do Socorro Machado reside no local há 22 anos e também teve um grande prejuízo com a enchente, que invadiu seu comércio e destruiu parte de sua residência. Além dos móveis, ela perdeu o estoque de mercadorias de sua venda, contabilizando mais de R$80 mil em produtos.

“Graças a Deus, eu não estava em casa, senão eu não sei o que poderia ter acontecido, porque o portão desabou e a água invadiu com tudo. O meu comércio ficou todo destruí- do, todos os móveis, freezers, geladeiras, tudo se perdeu. O muro que construí há dois meses desabou, a correnteza levou minhas galinhas. Foi um prejuízo de mais de R$200 mil”, conta

Isabela Lopes - Jornal O Dia