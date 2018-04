Moradores cobram conclusão do asfaltamento na Avenida Duque de Caxias

Quem passa pela Avenida Duque de Caxias, na zona Norte de Teresina, tem reclamado da demora na conclusão do asfaltamento da via, que se arrasta desde o início deste ano. A obra faz parte do sistema de transporte público da cidade e contemplará o Corredor Norte II. O ciclista José Rodrigues mora no bairro e conta que, todos os dias, passa pela via para chegar ao trabalho. “Essa avenida estava cheia de buraco, asfaltaram, mas nunca terminaram esse alargamento. É complicado porque, às vezes, o trânsito fica ruim. Agora as máquinas estão asfaltando, tem tempo que fica sem ninguém trabalhando”, conta.

O estudante João Miranda mora perto da avenida e relata que, em dias chuvosos, o trânsito fica lento, já que uma das vias não está com o asfalto concluído. O jovem relata que a conclusão da obra daria mais agilidade, principalmente no trecho próximo ao Parque da Cidade. “Os carros ficam aglomerados aqui por causa do sinal e têm que dividir espaço com os ônibus. Quando chove, fica ainda mais complicado, ainda mais à noite, que os carros ficam mais lentos”, fala.



Faixa próxima ao canteiro segue em obras para se adequar ao sistema de integração (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Contraponto

Segundo a arquiteta da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans), Lívia Macedo, as obras da avenida estão seguindo em etapas. Inicialmente, foi feito o asfaltamento das duas pistas já existentes e o alargamento no centro para a terceira pista, que servirá como corredor exclusivo de ônibus.

A conclusão de toda a obra está prevista para até o final deste ano, que se estende por toda a Avenida Duque de Caxias até o Terminal, na Avenida Pernambuco. A arquiteta destaca que, por conta do período chuvoso, as obras podem ser adiadas, vez que o processo de asfaltamento é prejudicado por conta das chuvas. Após o asfaltamento de toda a via, a próxima etapa da obra será a construção das estações climatizadas do corredor exclusivo.

Isabela Lopes - Jornal O Dia