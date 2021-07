Moradora de rua é morta a facadas na Piçarra; suspeita é presa

Uma moradora de rua identificada como Ilana Calorina Matias dos Santos, de 34 anos, foi morta a golpes de faca na região do pescoço na tarde desta sexta-feira (16), no bairro Piçarra, na Zona Sul de Teresina. Segundo a Polícia Civil, uma mulher conhecida como Arlequina, que também vive em situação de rua, foi presa em flagrante após perseguição pelas ruas do bairro. Com ela, os policiais apreenderam um punhal usado no crime.





A O Dia TV apurou com populares que as duas tinham desavenças. A suspeita ainda foi agredida com uma pedrada na região da cabeça. No momento da prisão, ela se identificou como Ariane, mas a polícia informou que vai apurar a veracidade da informação. Tanto a vítima como a acusada possuem passagens por diversos crimes.

“A suspeita será levada à Central de Flagrante para responder pelo crime. Estamos no início das diligências e vamos levantar as informações da vítima e da suspeita para concluir o inquérito”, disse o delegado Bruno Ursulino.

Arlequina foi detida na Rua Desembargador José Messias. Aos policiais, ela confessou o crime e alegou que vítima era para estar morta há bastante tempo. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

