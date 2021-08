Morador denuncia vazamento de água em contador na região do Vale do Gavião

O educador físico Igor Lustosa denunciou, nesta terça-feira (17) ao Portal O Dia.com, um vazamento de água no contador de sua residência que fica no bairro Vale do Gavião, na Zona Leste de Teresina. O rapaz também divulgou vídeos em suas redes sociais no final de semana e, segundo ele, o problema persiste há cerca de quatro meses – o que vem comprometendo o valor final da fatura.



Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ainda segundo Igor, a empresa Águas de Teresina foi acionada por diversas vezes, esteve no local, mas não resolveu problema.

“Nós mudamos a pouco tempo e quando tem contador que fica próximo ao selo, nós mesmo não podemos mexer, só a empresa responsável, nesse caso a Águas de Teresina. Há cerca de quatro meses esse vazamento persiste, não sei se é por causa da pressão ou algo parecido. A empresa diz que o problema está solucionado, sendo que logo após eles irem o problema acontece de novo”, reclama.

Igor relata que o valor da conta tem vindo mais caro por causa dos vazamentos. “O valor aumentou por causa do problema. A água fica por toda a calçada e a situação só não fica pior porque tenho sempre que desligar o contador”, finaliza.

Outro lado

Procurada pela reportagem, a empresa Águas de Teresina ficou de analisar a situação para emitir um posicionamento. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.

