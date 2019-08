Morador de rua é esfaqueado no Parque Piauí

Um homem que não teve a identificação relevada, foi esfaqueado na manhã deste sábado, 3, próximo ao Mercado Publico do bairro Parque Piauí, na zona sul de Teresina.

Segundo o Tenente Ramalho, do 6° Batalhão da Policia Militar de Teresina, o morador de rua não possuia nenhuma documentação no momento da ocorrência, " o morador foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), quando a guarnição chegou ao local, soube que ocorreu uma briga entre parceiros de morador de rua". explica.

O tenente conta ainda que até o momento que os policiais sairão do HUT, o morador estava com vida. A equipe do Portal O Dia procurou a assessoria do hospital que explicou que irá divulgar informações sobre o caso na segunda-feira, 05.





Maria Clara EstrelaSandy Swamy