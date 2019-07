Moda e mídias sociais são temas de workshop

Os empreendimentos de moda e beleza são os que mais crescem no país. E para monitorar a evolução das lojas no ambiente virtual, existem várias ferramentas. Pensando nisto, o digital influencer Laellyo Mesquista e a consultora de estilo Loraynne Pavezi estão organizando o “Workshop de Consultoria de Estilo e Imagem e Mídias Sociais para seu negócio de moda”. O evento acontece nesta segunda-feira, dia 8, no Blue Tree Tower Hotel, em Teresina.

Laellyo Mesquista ficou conhecido nacionalmente como o "mago das t-shirts", por estampar rostos famosos em suas criações e vestir várias celebridades. No curso, o estilista ficará responsável por explicar sobre engajamento nas mídias, interação e relacionamento com a marca e o cliente.



Foto: Reprodução/Instagram





Já a personal stylist, consultora e designer em moda, Loraynne Pavezi , vai ensinar como melhorar o atendimento ao cliente e fazê-lo comprar roupas adequadas para o seu estilo e biotipo. “O vendedor vai entender de medidas, proporções, peso visual, de cores que funcionam, um pouco de análise cromática, diminuir e aumentar proporções. Eu falo que não existe feio e bonito, existe o que favorece e o que não te favorece”, explica Loraynne.



Foto:Reprodução/Instagram

Com 23 anos no ramo de consultoria de moda, Loraynne Pavezi ressalta que “nós consultores estamos aqui para elevar o que você tem de melhor e abafar o que você não gosta. Qualquer um consegue ficar bem vestido e arrumado se tiver um bom direcionamento”, argumenta.

O workshop será ministrado em todo país, onde moda e redes sociais se complementam para o objetivo final: a venda. “Eu resolvi trazer para Teresina, junto com o Laellyo, porque hoje se você não tiver um bom engajamento nas mídias, no Instagram principalmente, você não consegue vender. E você precisa de uma boa imagem no Instagram, os lojistas não sabem fazer stories, publicação no feed e horários, que são essenciais para atrair clientes”, pontua.

Sandy Swamy