Ministro inaugura Centro para atendimento de crianças com microcefalia em THE

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das famílias e das crianças diagnosticadas com microcefalias, a prefeitura, em parceria com o Governo Federal, inaugurou hoje (29) um centro de referência de atendimento para as crianças. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), Osmar Terra participou do evento.



Na solenidade, Osmar Terra destacou a queda no número de registro de crianças acometidas pelo Zika vírus no país. “Quando surgiu a epidemia, nós pensamos, no ministério, em colaborar trazendo essas crianças para centros, para terem o atendimento necessário. Com esses estímulos essas crianças vão se desenvolver muito melhor”, pontuou.



Foto: Moura Alves/O Dia

O Centro Dia “Saber Cuidar” tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento cognitivo de crianças com microcefalia e deficiências associadas. Além disto, o local será utilizado como apoio para as mães, que poderão deixar as crianças, de 0 a 6 anos de idade, no Centro durante todo o dia para trabalharem.

A intenção, também, segundo Osmar Terra, é ajudar a aumentar a renda. A família que tem um bebê diagnosticado com microcefalia tem direito a receber um salário mínimo por mês, desde que pertençam a famílias com renda mensal de até R$ 220.

De acordo com o prefeito Firmino Filho (PSDB), Teresina é a segunda Capital do Nordeste que oferece esse tipo de serviço para a população.

Ithyara Borges - Jornal O Dia