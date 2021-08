Ministro Ciro Nogueira visita zona Norte e come cachorro-quente no Mafuá

Ao lado do ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, do ex-deputado Luciano Nunes e das deputadas Iracema Portela Portella e Lucy Soares, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, visitou na manhã deste domingo (15) a zona Norte da capital e comeu o tradicional cachorro-quente do Mafuá.

O ministro, que tomou posse no início do mês, postou fotos da visita em seu perfil nas redes sociais.





Foto: divulgação/redes sociais

“Como eu estava com saudades do tradicional cachorro-quente do Mafuá. Além de saciar essa vontade, pude bater um papo com pessoas queridas que trabalham há anos na lanchonete. Aproveitamos para dar uma conferida no que há de melhor no Mercado do Mafuá”, disse o ministro.





