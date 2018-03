O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, autorizou a liberação de R$ 13 milhões para as intervenções de saneamento básico nos bairros que compõem o Programa Lagoas do Norte. A autorização foi dada na manhã desta quarta-feira (28) durante solenidade na Associação Piauiense de Municípios (APPM).

O recurso do Governo Federal será destinado para as intervenções de drenagem dos bairros Parque Alvorada, São Joaquim e Itaperu, para a melhoria da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais da Avenida Boa Esperança e para as ligações intradomiciliares. O investimento contempla ainda a Reforma e Urbanização do Canal do Mocambinho.

Ministro autoriza liberação de R$ 13 milhões para Lagoas do Norte. (Foto: Rômulo Piauilino/PMT)



“Esse recurso irá reforçar o que já temos do Banco Mundial para a segunda etapa do Programa Lagoas do Norte. Esses recursos são importantes porque, somados ao que a administração municipal possui, irão trazer melhorias para as pessoas que moram na zona Norte de Teresina. Os moradores da zona Norte terão, com essas intervenções, mais qualidade de vida”, afirma o secretário municipal de Planejamento e Coordenação, Erick Amorim.

Ele lembra que os investimentos do Governo Federal foram assegurados após uma série de conversas. “A autorização do recurso para o Programa Lagoas do Norte e para outras áreas da nossa cidade são frutos da articulação que a Prefeitura de Teresina tem em Brasília junto ao Governo Federal. Essa articulação trará outros investimentos importantes para nossa cidade”, finaliza.

Da redação