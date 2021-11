Ministério Público do Trabalho do Piauí abre seleção de estágio; veja edital

O Ministério Público do Trabalho no Piauí (MPT-PI) abriu um edital para seleção de estudantes de Tecnologia da Informação para atuar como estagiário no órgão. Ao todo serão ofertadas duas vagas para atuação em Teresina, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira, 08, até o dia 11 de novembro, quinta-feira, das 08 às 17 horas, através do site da Procuradoria Regional do Trabalho da 22 Região (Informe-se/Concursos e Seleções/Estagiários/ Processo Seletivo 2021).

Confira o edital aqui



Podem participar da seleção, os estudantes vinculados a qualquer uma das instituições de ensino que têm parceria com o MPT. São elas: Fundação Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Associação Teresinense de Ensino S/C Ltda (CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO), Centro de Ensino Superior Piauiense Ltda (FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU), Faculdade Uninassau Aliança, Faculdade Integral Diferencial WYDEN (FACID WYDEN), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), iCEV - Instituto de Ensino Superior, Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia (CEUPI) e Sociedade Maranhense de Ensino Superior (FACULDADE SÃO JOSÉ)



Foto: O Dia

Para pleitear a vaga, o estudante deve preencher alguns requisitos, tais como estar no 2º ano ou o 4º semestre do curso superior, quando o curso tiver 10 ou mais semestres de duração; o 3º semestre do curso superior, quando tiver menos de 10 semestres de duração; o 2º semestre do curso superior, quando a duração do curso for igual a 6 semestres, o 1º semestre do curso superior, quando a duração do curso for menor ou igual a 4 semestres. Não podem concorrer os estudantes que estejam cursando o último semestre da graduação.

De acordo com o Procurador-chefe do MPT-PI, Edno Moura, o programa de estágio no MPT-PI tem o objetivo de preparar o estudante para o mercado de trabalho. “O estágio tem natureza não empregatícia, mas objetiva proporcionar a preparação do estagiário para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por meio do exercício de atividades correlatas à formação profissional pretendida pelo estudante, em complementação ao conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino”, pontua.



Edno Moura, procurador-chefe do MPT-PI

As provas do estágio serão realizadas no dia 21 de novembro. O certame se constitui na realização de uma prova objetiva com 20 questões de conhecimentos específicos onde cada uma delas vale 5 pontos. A aplicação da prova obedecerá a todos os protocolos sanitários de combate a Covid-19, adotando, entre outros, o uso obrigatório de máscara. O resultado final será divulgado até o dia 26 de novembro. O estudante aprovado deverá cumprir uma carga horária semanal de 20 horas, divididas em jornadas de quatro horas de segunda a sexta-feira.

É assegurado ao estagiário recesso remunerado de 30 dias anuais, sempre que a duração do estágio for igual ou superior a um ano. O recesso poderá ser concedido de forma proporcional, caso o estágio ocorra em período inferior a um ano. O estudante terá direito a uma bolsa estágio mensal no valor de R$ 850,00 e auxílio-transporte de R$ 7,00 por dia de efetivo estágio realizado. Será providenciada ainda, pela PRT 22º Região, a contratação de seguro contra acidentes pessoais, mediante Apólice Coletiva de Seguro.

Compartilhar no

Ministério Público do Trabalho do Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!