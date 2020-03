Metrô de Teresina paralisa atividades aos sábados

O metrô de Teresina vai paralisar suas atividades por seis sábados seguidos a partir desde final de semana. A medida acontece devido a nova etapa da obra do viaduto do Mercado do Peixe, zona Sudeste, que afeta a linha do transporte. A interrupção ocorre quatro meses depois do metrô voltar a circular aos sábados.

Segundo o Sindicato dos Metroviários de Teresina, a prefeitura de Teresina requisitou à Companhia Metropolitana de Transporte Público (CMTP) a paralisação dos serviços aos sábados para que não atrapalhe a terceira fase da construção.

“A prefeitura pediu para que o metrô não funcione aos sábados devido às obras. Por isso, vamos paralisar as atividades”, disse Daniel Vieira, presidente do Sindicato, ao negar que a paralisação aconteça por questões salariais.

O Portal O DIA apurou que funcionários cobram valores referentes ao retorno aos trabalhos aos sábados, o que acontece desde o dia 26 de outubro de 2019. Daniel reconhece que CMTP ainda não cumpriu o acordo feito para o retorno do metrô aos sábados, mas garante que o Sindicato acompanha a situação.

“Não temos conhecimento dessa paralisação por salários. Temos conversas com a direção do Metrô porque reconhecemos as dificuldades. O que recebemos recentemente é que os pagamento já foram autorizados e estão seguindo os procedimentos burocráticos. A paralisação é pela obra ”, reafirma.

Os metroviários são entorno de 60 profissionais que trabalham em regime de escala durante o final de semana. Até outubro do ano passado o transporte funcionava somente de segunda à sexta. Desde então os servidores passaram atuar aos sábados, mas reclamam que o pagamento de gratificações prometidas não foram cumpridas pelo governo.

Através de nota, a Companhia Metropolitana de Transporte Público também afirma que desconhece o movimento grevista. “A Companhia Metropolitana de Transporte Público do Piauí informa que devido ao trabalho de ampliação do viaduto da BR 343, o Metrô de Teresina deixará de funcionar durante seis sábados. A CMTP reitera o compromisso com o transporte sobre trilhos na capital e desconhece qualquer tipo de movimento grevista por parte de servidores metroviários de Teresina”.

Otávio Neto