Metrô de Teresina atinge veículo e motorista fica preso às ferragens

Um carro modelo Etios foi atingido pelo metrô de Teresina no início da tarde desta quarta-feira (28), na passagem de nível do Parque Itararé, na zona Sudeste. De acordo com pessoas que testemunharam o acidente, o carro estava com os vidros fumês fechados e o motorista não ouviu o sinal sonoro.

O veículo ficou totalmente destruído e o motorista, identificado como Wilson Torres, foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. Ele é policial civil e recebeu atendimento do Samu ainda no local.

Moradores da região afirmam que o metrô tentou frear e conseguiu reduzir a velocidade, mas ainda atingiu a lateral do carro, que foi arrastado e bateu na placa que indica para os motoristas pararem, olharem e escutarem antes de atravessar a linha férrea.

A assessoria da Companhia Metropolitana de Transporte Público informou que enviou técnicos ao local para a realização da perícia.

Aguarde mais informações.

Nayara Felizardo e Nathalia Amaral (do Itararé)