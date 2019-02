Mestrado em Direito da UFPI tem inscrições abertas até 7 de fevereiro

A Universidade Federal do Piauí e a Escola Superior da Magistratura do Piauí estão com inscrições abertas para os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, nível Especialização, em Direito Público e em Direito Privado, na modalidade presencial.

Os interessados têm até o dia 7 de fevereiro para efetuarem a inscrição, no site da Esmepi (www.esmepi.org.br).

O diretor da Esmepi, desembargador Evaldo Moura, explica que o candidato cursará as duas especializações e serão expedidos dois certificados: um em Direito Público e outro em Direito Privado, com carga-horária de 450 horas-aula, cada um.

O curso é voltado para graduados em Direito e serão ofertadas 50 vagas, com previsão de início das aulas ainda no mês de fevereiro de 2019.

Os servidores do Judiciário (estadual e federal) têm desconto de 20% sobre o valor do investimento. Para mais informações, acesse o site do Esmepi.

Ascom