Mesmo com viagem inaugural, VLT só funcionará na 2ª quinzena de junho

A mobilidade urbana tem vi­rado uma preocupação cons­tante em Teresina. Na cidade, o ônibus domina o sistema de transporte público, mas a frota disponível não atende a popu­lação a contento. O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) promete começar a melhorar essa realidade, pelo menos na zona Sudeste de Teresina, re­gião atendida pelo sistema. A viagem reduz em aproxima­damente 8 minutos o tempo da viagem entre o Dirceu e o Centro da Capital.

O transporte irá substituir o metrô de Teresina, inaugu­rado na administração de Al­berto Silva. A fabricação do veículo é feita na cidade de Barbalha, no Ceará e a pri­meira composição chegou à Teresina no mês passado. A partir da segunda quinzena de junho, o VLT deve começar a funcionar na cidade.

O novo meio de transporte é recebido com expectativa de melhoria na mobilidade em Teresina. Adalgisa Costa é moradora do Dirceu e lide­rança comunitária no bairro e participou da viagem inaugu­ral do VLT. Para ela, é necessá­rio empenho das autoridades para entregar um transporte seguro e de qualidade, assim como responsabilidade dos usuários para manter o trans­porte em perfeito estado de funcionamento.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Mesmo com a viagem inau­gural do VLT, a linha ainda precisa ser revitalizada para que funcione em toda a sua potencialidade. Sobre a revi­talização, o governador Wel­lington Dias afirma que a li­nha está melhorada com os investimentos e fala na possi­bilidade de uma nova parceria público-privada (PPP).

“Nós tivemos aqui um inves­timento da própria Compa­nhia Ferroviária do Nordeste e a partir desse investimento ela é hoje uma linha mais se­gura. O que nós temos é que trabalhar novas linhas. Há um estudo, por exemplo, para essa região da rodoviária em dire­ção ao centro administrativo e para completar integrada com essa área do Renascença e do Grande Dirceu. Essa talvez seja aquela que tem a maior possibilidade agora para par­ceria público-privada, que está em fase já de projeto e de estudos”, declara.



Wellington Dias afirma que a linha está melhorada com os investimentos e fala sobre PPP (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



O sistema

O secretário de transportes Guilhermano Pires estima que o atendimento deve passar dos atuais quatro mil para 40 mil passageiros mensais. Serão três trens em circulação e cada um deles pode receber até 600 passageiros. A previsão é de que até setembro os veículos antigos sejam retirados e que as três composições adquiri­das pelo governo estadual es­tejam circulando em Teresina. Ainda é esperada a chegada de mais dois veículos até agosto. Atualmente, a passagem no metrô custa R$ 0,80 e por en­quanto o preço será mantido com a substituição pelo VLT. Segundo o diretor da Com­panhia Metropolitana de Transporte Público Antonio Sobral, o valor será avaliado pelo órgão durante 90 dias. Os novos horários serão defi­nidos pela CMTP.

De acordo com o secretá­rio, a implementação do novo sistema deve ser concluída em 2020. Até o momento, o governo tem recursos garan­tidos para 2018 e 2019.

Em caixa, a Setrans tem R$ 215 milhões para investir no projeto. Esse recurso é oriun­do do empréstimo realizado junto à Caixa Econômica Fe­deral.

Ananda Oliveira - Jornal O Dia