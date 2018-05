Mesmo com terminal liberado, Teresina ainda tem frota reduzida em 50%

Aos poucos a situação do abastecimento de combustível vai se normalizando. É isto o que o Teresinense tem ouvido desde ontem (28), após a liberação do terminal de combustível pelos manifestantes e a permissão para a passagem de caminhões-tanque abastecidos para levar combustível para a Capital e o interior do Estado.



Mas apesar disso, os ônibus coletivos de Teresina seguirão circulando com somente 50% da frota total nesta terça-feira (29). Isto porque a completa normalização da logística do abastecimento demandará mais tempo e nem todos os veículos puderam receber ainda a quantidade suficiente de combustível para que voltem a circular. A informação é do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setut).

“É importante lembrar que processo de abastecimento não é tão rápido, especialmente na situação em que as empresas se encontram, de um limite de estoque bem abaixo. Nós estamos chegando hoje com uma oferta de ônibus um pouco mais restrita. É uma medida de segurança e é uma medida que as empresas fazem tendo em vista o acompanhamento dessa restrição do combustível”, explicou o coordenador técnico do Setut, Vinícius Rufino.

Ele acrescenta ainda que, no presente momento, não tem como precisar um prazo para que todos os ônibus coletivos de Teresina estejam totalmente reabastecidos e circulando normalmente, mas que à medida que distribuição de combustível se normalize, a tendência é as operações normais também retornarem. A Prefeitura Municipal de Teresina (PMT) também não deu um prazo para que todo o sistema de transporte coletivo volte a funcionar normalmente.

Caminhões são escoltados para o interior

Desde ontem, quando os manifestantes se dispersaram, pelos menos 250 caminhões já saíram do terminal de petróleo de Teresina devidamente abastecidos para levar combustível aos postos de Teresina e do interior do Piauí. O balanço foi repassado pelo Comando Geral de Operações (CGO), da Polícia Militar, que está fazendo o monitoramento da entrada dos terminais para garantir a livre circulação dos caminhões-tanque.

“A partir do momento da liberação, nós primeiro tiramos 18 caminhões que estavam indo para o interior. Eles já estavam aqui dentro abastecidos e foram escoltados pela PRF. Nas cidades de destino já se encontravam guarnições da PM aguardando nos postos de combustíveis. Em seguida, nós retiramos mais 25 caminhões que também já estavam aqui abastecidos e aí fizemos a entrada de uma fila de pelo menos 150 para abastecerem e saírem. Seguramente, temos contabilizada a saída de pelo menos 250 caminhões desde ontem aqui neste terminal”, afirmou o coronel Márcio Oliveira.

A PM, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, estão montando guardas tanto nas saídas do terminal de petróleo, quanto nas saídas das principais rodovias de Teresina para garantir que os caminhões abastecidos possam sair para levar gasolina às bombas. São aguardadas ainda as tropas federais que devem reforçar o monitoramento do local para evitar novas tentativas de obstrução da saída do terminal.

Maria Clara Estrêla