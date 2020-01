Membro da associação Arautos do Evangelho assusta moradores na zona Sul

Uma câmera de monitoramento instalada em uma residência da zona Sul de Teresina, registrou um homem do grupo religioso Arautos do Evangelho, cujo sede fica em Caieiras, em São Paulo, andando de casa em casa pedindo informações. Ao fundo aparece um carro branco que aparentemente é conduzido pelo próprio fiel. O flagrante se espalhou rapidamente numa rede social e assustou moradores da região que temeram uma nova modalidade de golpe. (Veja vídeo abaixo)







A princípio alguns populares pensaram se tratar de um padre de uma igreja católica local. Porém, o vigário geral da Arquidiocese de Teresina, padre Tony Batista, informou ao Portal O Dia que membros da associação Arautos do Evangelho não pertencem a igreja católica.

“O homem do vídeo não se trata de padre. Ele não pertence a nossa igreja, e não tem nada a ver conosco, nem a nossa autorização. Eles vêm de fora, às vezes do estado do São Paulo. O Arautos do Evangelho é uma associação antiga aqui em Teresina. Eles têm amigos, sócios e pessoas que os ajudam. Eu não os conheço pessoalmente, mas afirmo que não são padres”, conta.

O homem que aparece no vídeo ainda não foi identificado. A reportagem procurou a direção do Arautos do Evangelho para saber o que o grupo tem a dizer sobre o caso, mas as ligações não foram atendidas. O espaço permanece aberto para contrapontos.

Sobre o grupo

O grupo religioso Arautos do Evangelho surgiu do rompimento com a sociedade conservadora, a Tradição, Família e Propriedade (TFP). Em 1999, o Monsenhor João Clá Dias, que fazia parte da TFP, fundou os Arautos do Evangelho. A associação diz que tem 15 colégios no Brasil, com cerca de 700 alunos. Além disso, membros do grupo realizam evangelismo com o intuito de acolher outras pessoas.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia