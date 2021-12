Mega da Virada: apostadores de Teresina fazem planos com prêmio de R$ 350 milhões

O que você faria com R$ 350 milhões? Em Teresina, os apostadores da Mega da Virada já fazem planos com a bolada que será o grande prêmio para quem acertar as seis dezenas do concurso nº 2.440 da Mega-Sena. Para concorrer ao prêmio, os apostadores têm até às 17h de amanhã (31) para fazer o seu jogo nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet.



Foto: Assis Fernandes/O Dia



O agente de portaria Carlos da Silva é um dos apostadores que já fez planos, caso leve o prêmio para casa. Pai de uma filha, ele diz que usaria o dinheiro para abrir uma empresa no ramo alimentício e realizaria o sonho de ter uma casa própria. “Primeiramente, quero me dar uma folga, já trabalho há um bom tempo, e só depois da folga colocaria meus planos em prática, de abrir uma empresa e comprar a minha casa”, diz.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

Já a doméstica Joana Pereira, pensa em ajudar a família com o dinheiro. Mesmo com o prêmio multimilionário, ela diz que não compraria um imóvel próprio, mas usaria o dinheiro para mudar a vida dos três filhos. “Eu já tenho a minha casa, eu usaria o dinheiro pra comprar uma casa para cada um dos meus filhos. Ia ajudar minha família e tirar um dinheiro para viajar”, diz esperançosa.

A doméstica aposta na Mega da Virada há quatro anos e, ao contrário de Carlos, diz que não investiria no próprio negócio. Com o dinheiro, Joana pensa em tirar férias por tempo indeterminado. “Não quero mais trabalhar, só iria curtir, viajar”, completa.

Foto: Assis Fernandes/O Dia



Diferente dos outros prêmios das Loterias da Caixa, a Mega da Virada não acumula. Caso não haja ganhadores na faixa principal, com seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com cinco números, e assim por diante. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 4,50.

