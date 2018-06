Médium realiza sessões de psicografia pública em Teresina

Numa iniciativa do Centro Espírita Luz e Caridade, esteve em Teresina, semana que passou, o médium paraibano Hamilton Júnior, que prestou atendimento coletivo entre os dias 08 e 10 do mês em curso, inclusive com reuniões de psicografia pública, realizadas no auditório do Centro de Artesanato Mestre Dezinho.

Jovem ainda, pois possui apenas 22 anos de idade, nascido que foi no ano de 1996, em J.Pessoa-PB, Hamilton Jr. começou a psicografar há não mais de dois anos, ocasião em que viu despertar os primeiros bruxuleios de sua mediunidade, tendo como seu mentor e benfeitor o espírito do Pe. Vicente, sacerdote católico desencarnado no século passado.





Hamilton Jr. tem viajado por todo o país, levando consolação àqueles que perderam seus entes queridos, “enxugando lágrimas” através de sua mediunidade psicográfica, transformando-se assim num verdadeiro “correspondente do além”, a exemplo, guardadas as devidas distâncias, como ocorreu com Chico Xavier ao psicografar a conhecida obra “Parnaso de Além-Túmulo”, percursora da extensa produção espírito-literária desenvolvida pelo médium ao longo de sua existência, com a produção e publicação de mais de 400 títulos.





Para o advogado César Barros, dirigente do Centro Espírita Luz e Caridade, que, por quatro vezes, já conseguiu trazer o médium Hamilton Jr. à nossa cidade, o trabalho desenvolvido por Hamilton é de suma importância para que adquiramos ou nos reafirmemos a nossa consciência da realidade do mundo espiritual, no que diz respeito à imortalidade da alma e à possibilidade de comunicação dessa com seus entes queridos que continuam encarnados.





Para César Barros, tal conscientização da existência do mundo espiritual e da continuação da vida após a morte, conduz o ser humano a uma maior reflexão, levando-o, forçosamente, a uma mudança comportamental em direção ao aperfeiçoamento de seu espírito, aperfeiçoamento este que somente poderá ser alcançado com a busca da elevação e do correto proceder.

Paiva Igreja - Especial para O DIA